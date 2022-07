Avante declara apoio a Romeu Zema para o governo de Minas

Zema e Tibé se cumprimentam em evento que selou apoio do Avante à candidatura do atual governador (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) O Avante vai apoiar Romeu Zema (Novo) para o governo de Minas. A declaração foi dada durante a convenção da legenda realizada neste sábado (23/7), no Minascentro, em Belo Horizonte. O governador mineiro esteve presente no evento, logo após ser oficializado como o candidato do Novo à corrida ao Palácio da Liberdade.









Os apoios vêm mesmo sem a confirmação do vice de Zema , que ainda está num imbróglio formado pelo jornalista Eduardo Costa (Cidadania) e o ex-secretário-geral do governo, Matheus Simões (Novo). O partido de Zema aguarda a resolução dos rumos da federação formada por PSDB e Cidadania.





Durante a convenção do Avante, o presidente nacional do partido, Luis Tibé, afirmou que está junto com o governador Romeu Zema, pela gestão que ele fez no estado. “Num primeiro momento, eu não acreditava que fosse um governo exitoso, mas aqui em público, tenho que te dar os parabéns por ter mudado a cara desse estado. E por isso, o Avante está nesse projeto”, concluiu.





Mesmo com o apoio do Avante ao governador mineiro, na contrapartida, Zema deve se manter com o Novo na corrida presidencial e continuar ao lado de Felipe D'avila. No entanto, André Janones, candidato ao Palácio do Planalto pelo Avante , tende a ficar independente na disputa eleitoral. Mas na presidencial, Janones já afirmou que, num eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, estará com o ex-presidente Lula.





No palanque de Romeu Zema, até o momento, temos os partidos Novo, MDB, Podemos, PP, Patriota, Solidariedade, Avante e PMN.