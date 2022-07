Avante oficializa candidatura de André Janones à presidência neste sábado

Terceiro deputado federal mais votado em Minas nas últimas eleições, Janones tenta a presidência pela primeira vez (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)



Deputado federal e advogado, o escolhido da legenda foi o terceiro deputado federal mais votado em Minas Gerais em 2018 e deve sua eleição por ter sido conhecido como o “porta-voz” da greve dos caminhoneiros no mesmo ano. O Avante realiza neste sábado (23/7), no Minascentro, em Belo Horizonte, convenção nacional para oficializar André Janones como candidato à presidência da República.Deputado federal e advogado, o escolhido da legenda foi o terceiro deputado federal mais votado em Minas Gerais em 2018 e deve sua eleição por ter sido conhecido como o “porta-voz” da greve dos caminhoneiros no mesmo ano.





Com o slogan “Quero mudar o Brasil agora!”, é a primeira vez que Janones se candidata à liderança do Palácio do Planalto, mas o deputado já tentou outros cargos em outros partidos.



Antes de chegar ao Avante, em 2018, o deputado passou por outros quatro partidos, de acordo com a certidão de filiação no TSE: PT (2003-2015), PSC (2015-2018), onde tentou a prefeitura de Ituiutaba, e Democracia Cristã, em que ficou por apenas uma semana em 2018.

E mais: Janones terá o apoio do Agir 36 na corrida presidencial

Pesquisas

Apresentando-se como candidato da “terceira via”, o candidato do Avante é o quarto colocado nas pesquisas, tendo 2% das intenções de voto, de acordo com o levantamento mais recente do Datafolha.