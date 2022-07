Janones: 'Bolsonaro é um pilantra que não quer trabalhar'

André Janones (Avante) diz ter ""tolerância zero para gente que quer tumultuar a democracia" (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)

O pré-candidato do Avante à Presidência da República e deputado federal por Minas Gerais, André Janones, voltou a tecer criticas ao discurso do presidente Jair Bolsonaro (PL). Janones se referiu ao presidente como "pilantra que não quer trabalhar", afirmando que o desejo dele é de uma ruptura institucional, mas que não vê competência em Bolsonaro para que a potencial aventura tenha algum sucesso.



Em conversa com o Estado de Minas nesta sexta-feira (22/7), Janones afirmou ter "tolerância zero para gente que quer tumultuar a democracia, para esses pilantras que não querem trabalhar, como Bolsonaro e companhia limitada".



O presidenciável do Avante afirmou esperar que as instituições também se posicionem de forma contrária e reajam às falas em prol de uma possível ruptura do processo democrático, tantas vezes ameaçada pelo atual mandatário.

Ao ser indagado se a desconfiança sobre a lisura das urnas eletrônicas pode reverberar durante as comemorações do 7 de Setembro, Janones disse acreditar que "(outros passos) vão ser dados" em direção ao discurso golpista, mas que, segundo ele, não devem ficar restritos ao evento e que vão ocorrer em outros momentos do período eleitoral.

"Entre a tentativa e a consolidação de um golpe (...) acho que há uma distância gigante", afirmou o pré-candidato do Avante, apontando uma possível inépcia de Bolsonaro para realizar a manobra.



Janones ainda tentou, pelas redes sociais, um movimento com os opositores ao atual governo para condenar as falas e posições do chefe do Executivo, mas, segundo ele, ainda não recebeu manifestações oficiais, apesar de "comentários e concordâncias, com pessoas parabenizando (a ideia)".