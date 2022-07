É falso que Lula tenha sido recebido aos gritos de 'ladrão' em Garanhuns

Lula cumpriu agenda em Pernambuco na quarta e na quinta-feira (foto: EVARISTO SA / AFP) É falso o vídeo que mostra o ex-presidente Lula sendo hostilizado aos gritos de “ladrão” em Garanhuns, em Pernambuco. As imagens, na verdade, são da chegada do petista ao aeroporto de Teresina, no Piauí, durante visita àquele estado no dia 17 de agosto de 2021. Além disso, o áudio original da peça foi adulterado, sendo sobreposto a gritos de “ladrão”, “genocida” e “sequestrador do Brasil”.





No vídeo original, Lula não foi alvo de xingamentos ao ser recebido por aliados. Apenas cumprimentou autoridades locais, ao descer de uma van, ainda na pista do aeroporto de Teresina. Entre elas o ex-governador do Piauí Wellington Dias (PT) e a governadora daquele estado, Regina Sousa (PT).









Em imagens publicadas pelo portal Piauí Hoje, no dia 17 de agosto de 2021, outros ângulos do vídeo da chegada de Lula ao aeroporto de Teresina mostram que o petista foi recepcionado por aliados e fotógrafos na pista do terminal, sem hostilidade.





Aeroporto confirma recepção tranquila





Já em Pernambuco, onde Lula esteve no último dia 20, a administração do aeroporto de Garanhuns também confirma, em nota, que a recepção de Lula no terminal ocorreu sem intercorrências, e que não houve permissão de acesso de pessoas não autorizadas à pista do terminal da cidade.





“A recepção dentro da área de segurança operacional do Aeroporto ocorreu de forma tranquila e rápida”, informou o aeroporto.





O Comprova também procurou o autor do vídeo original, com o áudio sem xingamentos ao ex-presidente Lula, por meio de mensagem no Instagram e por e-mail, mas não obteve retorno.





Para atestar como foi a recepção na chegada do ex-presidente Lula em Garanhuns, o Comprova procurou a Secretaria de Infraestrutura de Pernambuco, responsável pelo terminal, que orientou contato com a administradora do aeroporto, a DIX Empreendimentos.





Chegada em Garanhuns





Lula cumpriu agenda em Pernambuco nessa quarta (20/7) e quinta-feira (21/7). O petista desembarcou em Recife no último dia 19 e seguiu para Garanhuns na manhã do dia 20, como mostra agenda publicada no Blog de Jamildo, do Jornal do Commercio.