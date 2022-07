'Vamos caçar você': as ameaças feitas por bolsonarista a Lula e ministros

Ivan gravava vídeos diários ameaçando Lula e aliados políticos (foto: Redes Sociais/Reprodução) “Anda com segurança armado até o talo porque nós da direita vamos começar a caçar vocês.” Essa é uma das ameaças que Ivan Rejane Fronte Boa Pinto fez ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele teve prisão temporária determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), por ameaças ao candidato do PT e a ministros da Corte.









Em um dos vídeos, Ivan faz ameaças explícitas de violência física, desafiando Lula a "botar o pé na rua" para ver "o que nós vamos fazer com você". "Anda com segurança armado até o talo porque nós da direita vamos começar a caçar vocês”, grita.

No mesmo vídeo, Ivan chama Lula de “desgraçado”. “Vagabundo do caralho, picareta, filha da puta”, xingou. “Vamos caçar você, Gleisi Hoffmann, esse Freixo [Marcelo Freixo] frouxo do caralho. Vagabundo. E principalmente esses vagabundos do STF”, afirmou.





Ivan chega a aconselhar os ministros Edson Fachin, Luiz Fux e Alexandre de Moraes a fugir para os Estados Unidos. “Sumam do Brasil, vamos pendurar vocês de cabeça para baixo. Essa agenda mundial, escrota de ideologia de gênero não será feita no Brasil. Nós, cidadãos de bem, não deixaremos.”





Durante o vídeo, Ivan ainda chama as ministras Cármen Lúcia e Rosa Weber, de "vadias".





“Eu vou fazer tudo que eu puder. Vou unir todas as forças que eu puder. Todas as pessoas que eu puder. E eu peço para você, direitista, a fazer esse vídeo rodar, chegar em cada vez mais gente. Precisamos da indignação do povo brasileiro, para que nosso país não vire a Argentina”, disse. "Tá na hora do cidadão de bem entrar para dentro do STF e botar para fora do país, expulsar, esse juizes corruptos e essa esquerda devassa”, pontuou.





Em outro trecho, Ivan direciona a fala a Lula. “Sua data tá contada. Se eu encontrar você na rua, corre. Porque o bicho vai pegar. Seu desgraçado”, afirmou.





Em seguida, ele ainda voltou a ameaçar os ministros do Supremo. “Sumam do país. A população de bem não tolera vocês”, concluiu.





Prisão