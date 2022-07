Janones sobre Bolsonaro: 'Sequestrou Deus para si'

André Janones (Avante), candidato à presidência, participou nesta terça-feira (26/7) de uma sabatina na Globonews (foto: Reprodução/Globo) O deputado federal André Janones (Avante), candidato à presidência, fez várias críticas ao concorrente nas eleições deste ano, Jair Bolsonaro (PL), nesta terça-feira (26/7). De acordo com ele, o atual chefe do Executivo “sequestrou” algumas bandeiras para si indevidamente: do Brasil, da anticorrupção e de Deus.









Logo depois, Janones contou que Bolsonaro adquiriu para si algumas pautas que não são do perfil dele. “Eu digo que ele sequestrou três bandeiras para ele: Primeiro, é a que ele foi mais artista, temos que dar a mão à palmatória que conseguiu algo incrível, e foi a bandeira anticorrupção”, afirmou.





“Ele ficou 28 anos no Congresso e nunca propôs um único projeto de lei que visasse o combate a corrupção no nosso país. Podia dizer que ‘não, ele propôs, nunca foi aprovado porque ele era do baixo clero’. Não, ele nunca propôs um PL que visasse o combate à corrupção, mas conseguiu sequestrar essa bandeira para si”, acrescentou.





Janones continuou: “Segunda bandeira que ele sequestrou foi a bandeira, literalmente falando, a utilização do verde e amarelo. Eu, quando adquiri minha camisa da seleção brasileira, que eu gosto de acompanhar o futebol, comprei azul para não ser confundido com a seita bolsonarista que apropriou do verde e amarelo.”

Por fim, o deputado reforçou que o presidente adotou também a bandeira da religião. “E o terceiro, ele sequestrou Deus para si. Aumentou o preconceito contra os evangélicos, quando você já olha e deduz que é um bolsonarista", apontou.

"Eu não consigo ver qualquer semelhança entre o evangelho, de fato, entre aquilo que Cristo deixou em sua doutrina, quanto aquilo que Bolsonaro pratica diariamente”, concluiu.