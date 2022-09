Moro critica Lula por relacionar atos com Bolsonaro à Ku Klux Klan

Moro durante propaganda eleitoral de TV (foto: Reprodução/Twitter Sergio Moro) O ex-juiz federal Sergio Moro (União-PR) criticou o candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por comparar atos políticos do presidente Jair Bolsonaro (PL) no 7 de Setembro, na última quarta-feira (07/09), à Ku Klux Klan. Segundo Moro, também candidato ao Senado nas eleições deste ano, o petista "ofende" a todos com a declaração.





LEIA MAIS 12:17 - 09/09/2022 Apoiador de Bolsonaro vai a comício de Lula no Rio e gera confusão "O velho 'nós contra eles' do 'democrata' Lula. Ofende a todos que celebraram o 7 de Setembro, apoiadores ou não de Bolsonaro", escreveu Moro, também ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública, no Twitter.









No feriado de 7 de Setembro, Bolsonaro acompanhou na parte da manhã do desfile militar em Brasília em celebração ao bicentenário da independência do Brasil. Durante a tarde, ele foi ao Rio, onde participou de um ato A fala de Lula aconteceu em um comício na noite dessa quinta-feira (8), em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. “No ato do Bolsonaro , parecia uma reunião da Ku Klux Klan , só faltou o capuz, porque não tinha negro, não tinha pardo, não tinha pobre, não tinha trabalhador"."O artista principal era o velho da Havan, que aparecia como se fosse o Louro José participando ativamente da campanha do Bolsonaro”, completou Lula, em comício.No feriado de 7 de Setembro, Bolsonaro acompanhou na parte da manhã do desfile militar em Brasília em celebração ao bicentenário da independência do Brasil. Durante a tarde, ele foi ao Rio, onde participou de um ato bolsonarista

O ex-juiz condenou Lula a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, em 2017, em caso relacionado a um triplex no Guarujá, em São Paulo. Em março de 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) anulou as condenações de Lula no âmbito da Lava-Jato por considerar Moro parcial.

O primeiro turno das eleições será em 2 de outubro. Em caso de segundo turno, ele acontecerá no dia 30 do mesmo mês.