Lula sobre ato de Bolsonaro: "Parecia reunião da Ku Klux Klan"

Durante a manhã da última quarta, Bolsonaro participou do desfile militar em Brasília - o ato marcou o bicentenário da Independência do Brasil - e em seguida falou a milhares de apoiadores na Esplanada dos Ministérios, em tom de campanha. Já na parte da tarde, o atual presidente e candidato à reeleição esteve em uma manifestação bolsonarista no Rio de Janeiro.



O candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou na noite dessa quinta-feira (08/09) o ato do feriado de 7 de Setembro, na última quarta-feira (7), que contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro (PL). Lula traçou um paralelo entre as manifestações bolsonaristas e a Ku Klux Klan - movimento que prega a supremacia racial branca originário nos Estados Unidos.

“No ato do Bolsonaro , parecia uma reunião da Ku Klux Klan, só faltou o capuz, porque não tinha negro, não tinha pardo, não tinha pobre, não tinha trabalhador. O artista principal era o velho da Havan, que aparecia como se fosse o Louro José participando ativamente da campanha do Bolsonaro”, afirmou Lula, em comício na cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro.

Lula durante discurso em Nova Iguaçu, na noite dessa quinta-feira (foto: Ricardo Stuckert/Lula)

Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Felipe d'Ávila (Novo), Soraya Thronicke (União), Vera Lúcia (PSTU), Pablo Marçal (Pros), Sofia Manzano (PCB), Léo Péricles (UP) e Constituinte Eymael (DC) também se colocam como candidatos à Presidência da República.





O primeiro turno das eleições será em 2 de outubro. Em caso de segundo turno, ele acontecerá no dia 30 do mesmo mês.