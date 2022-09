Paraná Pesquisa em SP: Bolsonaro lidera com 39%; Lula tem 33%

Bolsonaro lidera pesquisa de intenções de voto entre os paulistas (foto: Reprodução/AFP)

Segundo a nova pesquisa do Instituto Paraná Pesquisa sobre a eleição para a Presidência da República, divulgada nesta sexta-feira (9/9), o presidente Jair Bolsonaro (PL) lidera a corrida eleitoral no estado de São Paulo. De acordo com a pesquisa, 39% dos entrevistados pretendem votar em Bolsonaro. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na segunda posição com 33%.