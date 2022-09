'Embaixador' de Lula, Alckmin fará incursão solo por Minas Gerais

Candidato a vice de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Geraldo Alckmin (PSB) fará mais uma incursão solo de campanha, desta vez para Minas Gerais território estratégico para as perspectivas de vitória na eleição presidencial.

Na terça-feira (13), ele estará em três cidades do estado: Poços de Caldas, Uberlândia e Belo Horizonte. A agenda prevê encontros com representantes dos setores do turismo e agronegócio, além de entidades ligadas à área social.