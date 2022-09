Bolsonaro para Lula: 'Quer comparar minha família com a tua?'

O presidente Jair Bolsonaro, em entrevista ao 'Correio Braziliense' (foto: TV Brasílai/Reprodução)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou o adversário Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para se defender, nesta quinta-feira (8/9), das críticas por imóveis que ele e familiares compraram com dinheiro vivo. No fim de agosto, omostrou que, desde 1990, presidente, filhos e parentes participaram da negociação de 57 imóveis, cujo meio de transação foi o capital em espécie.Ao garantir que não há ilicitudes nos processos, Bolsonaro afirmou, admitindo não ter provas, que parentes do petista "ficaram ricos de uma hora para outra"."Lula está usando isso (as negociações de imóveis) em campanha. Lula: 'Quer comparar minha família com a tua? A tua são dezenas de milhões de reais'. Ficaram ricos de uma hora para outra. Tem muita coisa que se fala da sua família que não vou reverberar aqui, porque não tenho provas, mas seus filhos vivem muito bem. Inclusive, usufruem de benesses estatais", disse Bolsonaro, em entrevista ao programa "CB.Poder", do presidente criticou o fato de a apuração dotratar, também, de familiares, como o filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)."Não tenho nada de irregular. Agora, venham para cima de mim. Foram para cima da minha mãe, que já morreu. Flávio, por exemplo, tem dois imóveis que comprou na planta. Você sabe o preço de salas comerciais na planta? Lá embaixo. Poucos meses depois, ele vendeu. Tive um imovel que comprei em 1990 ou 1991, vendi para meu irmão ao longo de 32 anos e, depois, ele revendeu para mim. Foram mais três imóveis", falou.Depois, Bolsonaro voltou a citar Lula. "Quer comparar (a família de Lula) com a minha? Nós trabalhamos. Quando falam do Flávio ter uma mansão em Brasília, 60% é financiada no BRB. Eduardo (Bolsonaro) a mesma coisa", disse.