Ao vivo: assista à entrevista de Bolsonaro ao Correio Braziliense

Bolsonaro (foto) concorre à reeleição em coligação composta por PL, PP e Republicanos (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press - 24/8/22)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) vai ser sabatinado, nesta quinta-feira (8/9), por jornalistas dos, grupo responsável peloe pelo. A entrevista, que começa às 17h, será transmitida ao vivo no canal do YouTube do Correio, dentro do programa CB.Poder, produção conjunta entre o veículo e a TV Brasília. As outras redes sociais do Correio também vão transmitir a conversa. É possível assistir pelo por meio doabaixo.Bolsonaro será o quarto presidenciável a participar da atração. Na terça-feira (6), a convidada foi Simone Tebet, candidata do MDB ao Palácio do Planalto. Passaram pela sabatina, ainda, Felipe d'Avila (Novo), em 2 de setembro, e Soraya Thronicke (União Brasil), em 31 de agosto.Ontem, durante comícios, Bolsonaro reforçou o discurso religioso que tem marcado sua campanha à reeleição , falou sobre as "quatro linhas da Constituição", fez menção a uma "luta do bem contra o mal" e comparou a primeira-dama Michelle Bolsonaro à socióloga Rosângela da Silva, esposa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT)."É obrigação de todos jogarem dentro das quatro linhas da Constituição. Com uma reeleição, nós traremos para as quatro linhas todos aqueles que ousam ficar fora delas", disse o presidente, do alto de um caminhão de som em Brasília (DF).Horas depois, no trio que o aguardava no Rio de Janeiro (RJ), ele adotou linha semelhante e pediu que os apoiadores "apontem" os caminhos a seguir."Eu irei para onde vocês apontarem. Tenham certeza: teremos um governo muito melhor em uma reeleição, com a graça de Deus", prometeu.