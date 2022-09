Randolfe: 'Independência não foi feita por princesas bem-comportadas'

Randolfe Rodrigues fez referência à declaração dada por Jair Bolsonaro, durante celebração do bicentenário da Independência do Brasil, afirmando que a primeira-dama é uma 'princesa' (foto: Andressa Anholete/Getty Images/Sérgio Lima/Poder360) O senador Randolfe Rodrigues (Rede) relembrou a história da Independência do Brasil durante o seu discurso na Cerimônia do Congresso Nacional em homenagem ao bicentenário do 7 de setembro. Historiador, o congressista citou as mulheres que se destacaram neste processo e afirmou que a Independência não foi feita por “princesas bem comportadas do lar”.





“Foi um processo liderado, sobretudo, por mulheres. Mulheres que não se resignaram aos papéis de princesas bem comportadas do lar. Aliás, a única princesa que teve foi regente e liderou o processo de independência, conduzindo o conselho de ministros e recomendando a ruptura ao príncipe regente, Dom Pedro. Maria Leopoldina não se acomodou e foi protagonista da independência’, disse.





Mesmo sem citar o presidente, Randolfe Rodrigues lamentou o uso político da data especial. Ele ressaltou que o 7 de setembro é de todo e não apenas de um partido.

“Os símbolos que nos unem, a nossa bandeira, os nossos hinos, eles não pertencem a uma parte, a uma facção, a um partido. Eles pertencem a essa história, a todos os brasileiros, a este 200 anos. A celebração do 7 de setembro é de todos. Não podemos aceitar a cooptação dessas celebrações. As celebrações de ontem e de hoje são do povo brasileiro”, finalizou.



