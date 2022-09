Bolsonaro cancela ida à Cerimônia do Congresso em homenagem ao bicentenário

O presidente Jair Bolsonaro (PL) não vai participar da Cerimônia do Congresso em homenagem ao bicentenário da Independência do Brasil. O evento acontece na manhã desta quinta-feira (8/9), às 10h. A informação foi confirmada pelo Senado Federal.

De acordo com o órgão, a solenidade irá contar com a presença de ex-presidentes brasileiros, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, e de outras autoridades estrangeiras, que serão recebidos pelos presidentes do Congresso, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, na rampa do Palácio do Congresso Nacional, com tapete vermelho e guarda dos 48 dragões da independência.