Bolsonaro: 'Se houver segundo turno entre eu e Lula, Zema fica comigo'

Bolsonaro (foto) elogiou Zema, mas reforçou apoio a Carlos Viana (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Zema não descarta adesão a Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse, nesta quinta-feira (8/9), que crê em um apoio do governador Romeu Zema (Novo), caso a eleição presidencial vá para o segundo turno. Em entrevista ao, o candidato à reeleição reforçou o apoio à chapa liderada pelo senador Carlos Viana, que concorre ao Palácio Tiradentes pelo PL, mas garantiu que não há rusgas com Zema."Se Viana não for ao segundo turno, e tiver um segundo turno (entre) Zema e Kalil, fico com o Zema. E tenho certeza de que, se houver segundo turno entre eu e Lula (PT), Zema fica comigo. Queria que essa união, esse acordo, tivesse (acontecido) desde o início da campanha, e não para um eventual segundo turno", explicou.Embora Viana desejasse ser candidato, Bolsonaro e o PL só deram aval à ideia do senador após as tratativas por um acordo com Zema se esgotarem. O Novo tem Felipe d'Avila como postulante ao Palácio do Planalto e, por isso, a união entre o governador e o presidente ficou inviabilizada."Zema e o partido dele teve (SIC) um candidato à presidente. Falei com ele: 'Zema, estou pronto para me casar contigo, mas tenho de ter um palanque aí'. Ele falou: 'Teria (um palanque) no segundo turno, caso nosso candidato não vá'. Eu não podia ficar sem alguém para colaborar comigo em Minas", pontuou.Ao, em junho, Viana chegou a afirmar que Zema faz um "governo de fachada". Apesar de o senador tecer críticas ao governador, Bolsonaro adota postura diferente."Reconheço que Zema fez bom trabalho em Minas. Não vou criticar o Zema porque temos um candidato lá, que é o senador Carlos Viana, uma pessoa excepcional. Não tenho problemas com Zema - e acredito que ele não tenha comigo também, porque é uma pessoa muito leal e sincera. Mas tenho meu candidato lá", disse.Ontem, em entrevista à "CNN Brasil", Zema reforçou o alinhamento a Felipe d'Avila, mas não descartou engrossar a campanha de Bolsonaro em eventual segundo turno contra o PT."(Estar no palanque de Bolsonaro) é algo a se ver após o dia 2 de outubro (data do primeiro turno). Neste momento, é impossível predizer isso. Vamos ver como será a eleição, como será a minha situação do presidente caso venhamos a ter um segundo turno", afirmou.Anteontem (6/9), em entrevista à, Zema chegou a dizer que ele e Bolsonaro "nunca" dividiram o mesmo palanque. Em 2018, o então candidato ao Palácio Tiradentes pediu votos ao capitão reformado.À CNN, porém, Zema cogitou a possibilidade de resolução do pleito presidencial já no primeiro turno."Minas Gerais foi destruída, ficou em uma situação caótica, devido ao governo PT-Pimentel. Não acredito em um governo que deixa de lado todas as questões fundamentais, (como) ética e combate à corrupção. Do lado do PT, que, para mim, significa tragédia, não estarei", criticou.