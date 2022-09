Bolsonaro quer taxar dividendos para viabilizar auxílio de R$ 600 em 2023

Segundo Bolsonaro , o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), estão empenhados em arranjar espaço orçamentário para a manutenção do benefício nos moldes de hoje.





“Conversei com o Paulo Guedes para buscar alternativas para ser definitivo a partir do ano que vem. Ele falou: ‘Vai ser definitivo’. Conversei hoje com Arthur Lira, que falou: ‘No que depender da Câmara, vamos buscar alternativas’. Paulo Guedes quer taxar uma parte daquelas pessoas que ganham acima de R$ 400 mil ao mês - e, assim, é taxar, em 15%, o que exceder os R$ 400 mil”, disse, em participação no programa 'CB.Poder", transmitido pela TV Brasília.





Bolsonaro resgatou, ainda, uma promessa que chegou a fazer durante a campanha de 2008. “Com esses 15%, dá para pagar os R$ 600 e corrigir a tabela do Imposto de Renda”, projetou ele, que afirmou confiar no aval do Congresso Nacional à proposta. “Ninguém vai votar contra os mais necessitados”.