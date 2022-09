Datafolha divulga hoje (9/9) números de pesquisa para presidente

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) (foto: Reprodução e Marcelo Ferreira/CB D.A Press)



O Datafolha divulgará nesta sexta-feira (9/9) novos números com intenções de voto para a presidência da República e a avaliação do governo de Jair Bolsonaro (PL). A coleta dos dados começou ontem e terminará hoje. Foram entrevistados eleitores de todas as regiões do Brasil. O jornal Folha de S.Paulo exibirá o conteúdo a partir das 20h.





É o primeiro levantamento do Datafolha após os comícios de Bolsonaro para milhares de apoiadores no feriado de 7 de setembro , que marcou o bicentenário da Independência do país. O candidato à reeleição em 2022 esteve na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, e em Copacabana, no Rio de Janeiro.









Por sua vez, Lula repreendeu Bolsonaro por usar o Dia da Independência como palanque político e considerou que o atual chefe do Executivo “não tem competência para falar das coisas que o povo tem necessidade”. O petista ainda frisou que sua gestão de 2003 a 2010 foi eficiente em geração de emprego e valorização do salário mínimo





Pesquisa anterior





Na pesquisa anterior do Datafolha, em 1º de setembro, o ex-presidente Lula aparecia na liderança, com 45%, seguido por Bolsonaro, com 32% . Ciro Gomes (PDT) somou 9%, e Simone Tebet (MDB) 5%. Brancos e nulos representaram 4%, e indecisos 2%.





Soraya Thronicke (União Brasil), Pablo Marçal (PROS) e Felipe D'Ávila (Novo) tiveram 1% cada. Vera Lúcia (PSTU), Sofia Manzano (PCB), Eymael (Democracia Cristã), Leo Péricles (UP) e Roberto Jefferson (PTB) ficaram abaixo de 1%.





Já o mandato de Jair Bolsonaro foi considerado ótimo ou bom por 31% dos entrevistados, regular por 27% e ruim ou péssimo por 42%.





Dados





O Datafolha ouviu 5.734 eleitores entre 30 de agosto e 1º de setembro em 285 cidades. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00433/2022.