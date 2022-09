Bolsonaro: 'A eleição será decidida no 1º turno, o outro lado não ganha'

Jair Bolsonaro (PL) disse, após o Sete de Setembro, que vai ganhar as eleições no primeiro turno (foto: Reprodução/Youtube)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse, após as comemorações do Sete de Setembro de 2022, data em que foi celebrado o bicentenário da Independência do Brasil, que não vê explicação que faça com que seus adversários ganhem as eleições e que vencer o pleito no primeiro turno."Com o que nós vimos pelo Brasil, eu acho que está decidida a eleição no primeiro turno. Não tem explicação o outro lado ganhar", afirmou Bolsonaro em sabatina do. Na sequência, disse que o povo está com ele.A última pesquisa Ipec, divulgada na terça-feira (8/9) , indica Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 44% das intenções de voto, contra 31% de Bolsonaro.Em um hipotético segundo turno, o petista teria 52% dos votos, contra 36% do atual presidente.