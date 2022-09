Lula desafia Bolsonaro a comparar governo atual ao do PT

Lula pede para que comparem seu governo com a gestão de Jair Bolsonaro (foto: Reprodução/Facebook)

O candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), desafiou Jair Bolsonaro a comparar os feitos do atual governo ao da gestão do PT de 2003 a 2010. A declaração foi em resposta às constantes associações que o presidente faz de partidos à esquerda no Brasil a países como Venezuela, Cuba e Nicarágua.









"Tentar comparar o meu governo com a Venezuela e a Nicarágua? Não! Compare o período em que eu fui presidente da República com o seu governo", disse Lula, em vídeo publicado nas redes sociais. "Tentar comparar o meu governo com a Venezuela e a Nicarágua? Não! Compare o período em que eu fui presidente da República com o seu governo", disse Lula, em vídeo publicado nas redes sociais.