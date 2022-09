Vídeo: candidata do PT em Minas denuncia bolsonarista por agressão

Patrícia Melo gravou um vídeo com imagens do suposto crime (foto: Reprodução/Redes Sociais)

A candidata a deputada estadual pelo PT, Patrícia Melo, denunciou um apoiador do presidente Jair Bolsonaro por agressão durante a gravação de um vídeo de campanha em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O episódio ocorreu na manhã desta quarta-feira (7/9).“Chuto de novo, se tivesse fogo eu punha” e “tem que morrer enforcado em praça pública”. Essas foram algumas das frases ditas pelo bolsonarista à candidata e aos integrantes de sua equipe de campanha.Patrícia estava no calçadão da Rua Artur Machado ao lado de um boneco de madeira do ex-presidente Lula. Ela foi surpreendida pelo homem, que teria chutado e atingido um golpe de estilete no objeto alusivo ao petista. Ninguém ficou ferido.Indignada com a atitude do bolsonarista, Patrícia Melo registrou PM um boletim de ocorrência por agressão na Polícia Militar e também publicou um vídeo em suas redes sociais com imagens do suspeito.Segundo a PM, Patrícia carregava um boneco do Lula, quando um homem com uma bandeira do Brasil e armado com um estilete teria intimidado a candidata e golpeado o objeto. Ele ainda gritou em favor de Bolsonaro.