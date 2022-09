Ciro Nogueira para Datafolha: 'Vai ficar feio ajustar só no dia da eleição'

Ciro usou as redes sociais para insinuar que Datafolha erra nas pesquisas de intenções de voto (foto: AFP)

O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira (8/9) para debochar das pesquisas eleitorais do Instituto Datafolha. Em seu Twitter, Nogueira publicou uma foto da multidão de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) no ato pró-Bolsonaro, insinuando que o instituto não tem números corretos sobre a corrida eleitoral.