Kalil diz que Zema 'abraça quem ele quer, na hora que lhe convém'

Alexandre Kalil durante entrevista no mercado central, na manhã desta quinta-feira (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press) O candidato ao Governo de Minas Alexandre Kalil (PSD) comentou nesta quinta-feira (09/09) um possível reforço de Romeu Zema (Novo), governador mineiro e nome à reeleição, para um eventual segundo turno: o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).









O candidato de Bolsonaro ao Governo de Minas é o senador Carlos Viana (PL-MG) , que segundo pesquisa Ipec da última terça-feira (6) é o terceiro na disputa, com 2% - atrás de Zema, líder com 47%, e Kalil, com 31%. Nessa quarta (7), o atual governador não descartou a possibilidade de aliança com Bolsonaro num eventual segundo turno.





"(Estar no palanque de Bolsonaro) é algo a se ver após o dia 2 de outubro (data do 1° turno). Neste momento, é impossível predizer isso. Vamos ver como será a eleição, como será a minha situação do presidente caso venhamos a ter um segundo turno", afirmou, à CNN Brasil. A pesquisa Ipec foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-02838/2022.





Houve tentativa de aproximação de Bolsonaro com Zema ainda para o primeiro turno. Contudo, o fato de o governador apoiar Felipe d'Ávila (Novo) como candidato a presidente em 2022 travou a negociação. Kalil, por sua vez, apoia Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a Presidência da República.

Kalil no Mercado Central

Kalil, prefeito de BH entre 2017 e março de 2022, fez campanha no Mercado Central na manhã desta quinta.





Ele estava acompanhado de Agostinho Patrus (PSD), deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG); André Quintão (PT), também parlamentar mineiro e candidato a vice-governador na chapa de Kalil; Patrus Ananias (PT-MG), ex-prefeito belo-horizontino e candidato a deputado federal; e Manuela D'Ávila, que integra a equipe de comunicação de Kalil, foram alguns dos presentes.





O candidato ao Governo de Minas caminhou por aproximadamente uma hora e também tomou café no mercado, que completou 92 anos de existência nessa quarta. O dia de campanha será composto por reuniões internas.





"Se tem um candidato que não é visita aqui, sou eu. São muitos anos, eu acho que é o melhor mercado central do Brasil, onde se acha tudo, absolutamente tudo. E eu não faço visita ao Mercado Central, eu frequento o Mercado Central", afirmou.

Eleições 2022

Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Felipe d'Ávila (Novo), Soraya Thronicke (União), Vera Lúcia (PSTU), Pablo Marçal (Pros), Sofia Manzano (PCB), Léo Péricles (UP) e Constituinte Eymael (DC) também se colocam como candidatos à Presidência da República.

Para o governo mineiro, Marcus Pestana (PSDB), Lorene Figueiredo (Psol), Renata Regina (PCB), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP), Lourdes Francisco (PCO) e Cabo Tristão (PMB) são outros nomes na disputa.





O primeiro turno das eleições será em 2 de outubro. Em caso de segundo turno, ele acontecerá no dia 30 do mesmo mês.