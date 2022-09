7 de setembro: rivais, Zema e Carlos Viana compartilham palanque

Zema e Viana, rivais nas eleições, compartilham palanque (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Adversários nas eleições de outubro na disputa pelo Governo de Minas, o governador Romeu Zema (Novo) e o senador Carlos Viana (PL-MG) compartilharam palanque no desfile das tropas de segurança em Belo Horizonte, nesta quarta-feira (7/9). A solenidade ocorre em comemoração ao 7 de Setembro, dia da independência do Brasil.









Zema chegou ao evento por volta das 8h15. Ele subiu em um veículo militar para se deslocar até o palanque.





Zema cumprimentou todas as autoridades, inclusive Viana. O deputado federal Tiago Mitraud (Novo-MG), candidato a vice-presidente da República, era outro político no palanque.

Viana deixou o evento antes do fim. Ele foi para a inauguração de um comitê de campanha em BH e depois participa da manifestação na Praça da Liberdade, na Região da Savassi.

Desfile de 7 de Setembro

Ver galeria . 18 Fotos Desfile do 7 de Setembro na Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press )

O desfile militar de 7 de Setembro volta a ocorrer em BH após dois anos. A solenidade foi suspensa nesse período por causa da pandemia de COVID-19. O desfile militar de 7 de Setembro volta a ocorrer em BH após dois anos. A solenidade foi suspensa nesse período por causa da pandemia de COVID-19.





O desfile em BH começou às 9h e marcou o bicentenário da Independência do Brasil. As forças policiais de Minas, incluindo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) e a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG), além do Exército Brasileiro (EB), participaram.





A população também acompanhou o desfile, espalhada ao longo da Avenida Afonso Pena.

Eleições 2022

Jair Bolsonaro (PL), Lula (PT), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Felipe d'Ávila (Novo), Soraya Thronicke (União), Vera (PSTU), Pablo Marçal (Pros), Sofia Manzano (PCB), Léo Péricles (UP) e Constituinte Eymael (DC) também se colocam como candidatos à Presidência da República.

Para o governo mineiro, Marcus Pestana (PSDB), Lorene Figueiredo (Psol), Renata Regina (PCB), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP), Lourdes Francisco (PCO) e Cabo Tristão (PMB) também estão na disputa.





O primeiro turno das eleições será em 2 de outubro. Em caso de segundo turno, ele acontecerá no dia 30 do mesmo mês.