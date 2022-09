7 de Setembro: desfile em BH marca comemoração do bicentenário

Desfile militar do 7 de Setembro em Belo Horizonte, em comemoração ao bicentenário da Independência do Brasil (foto: Jair Amaral/EM/DA Press) Depois de dois anos suspenso em função da pandemia de COVID-19, o desfile cívico-militar de 7 de Setembro na Avenida Afonso Pena, no Centro de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (07/09), marcou a celebração ao bicentenário da Independência do Brasil.









Milhares de pessoas espalhadas pela Afonso Pena acompanharam à solenidade. Além de bandeiras do Brasil, bandeiras de Minas Gerais também eram itens comuns entre os populares, além de camisas da Seleção Brasileira e outros itens alusivos às cores verde e amarelo.

Itens como camisas do atual presidente da República e candidato à reeleição nas eleições de outubro de 2022, Jair Bolsonaro (PL), também foram vistas. Próximo ao desfile, na Praça da Liberdade, Região Centro-Sul, ocorreu um ato bolsonarista que continuou até o início da tarde.





O desfile militar começou pontualmente às 9h e terminou às 10h20. Posteriormente, ocorreu o desfile cívico, que seguiu até 11h30.

Comandante da 4ª Região Militar do Exército, o general Paulo Valença comemorou a retomada do desfile. Diferentemente de outras autoridades, Valença acompanhou o evento do início ao fim.



"Todos nós estávamos ansiosos esperando com muita alegria para essa manifestação do bicentenário da independência do Brasil. Um tributo a milhares de brasileiros que heroicamente tombaram em defesa da manutenção da nossa independência", afirmou.





A Afonso Pena ficou com trânsito interditado por toda manhã das avenidas Amazonas até Brasil. A circulação deve ser liberada até meados da tarde.

Ver galeria . 9 Fotos Desfile do 7 de Setembro na Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press )

Autoridades

O palanque das autoridades foi montado em frente à Prefeitura de BH. Romeu Zema (Novo), governador mineiro, Carlos Viana (PL-MG) , senador, Fuad Noman (PSD), prefeito de BH, e Tiago Mitraud (Novo-MG), é candidato a vice-presidente da República em 2022 na chapa com Felipe d'Ávila (Novo), foram alguns dos políticos neste espaço.





Zema e Viana, inclusive, são rivais nas eleições gerais de outubro de 2022. O senador precisou deixar o desfile militar antes do fim para inauguração de comitê de campanha e, posteriormente, participar de manifestação política na Praça da Liberdade. Zema, por sua vez, foi embora após o evento militar.

Eleições 2022

Lula (PT), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União), Vera (PSTU), Pablo Marçal (Pros), Sofia Manzano (PCB), Léo Péricles (UP) e Constituinte Eymael (DC) também se colocam como candidatos à Presidência da República.

Para o governo mineiro, Alexandre Kalil (PSD), Marcus Pestana (PSDB), Lorene Figueiredo (Psol), Renata Regina (PCB), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP), Lourdes Francisco (PCO) e Cabo Tristão (PMB) são outros nomes na disputa.





O primeiro turno das eleições será em 2 de outubro. Em caso de segundo turno, ele acontecerá no dia 30 do mesmo mês.