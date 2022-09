Bolsonaro: 'O que está em jogo é a liberdade, é o nosso futuro'

Bolsonaro em desfile de bicentenário da Independência (foto: Evaristo Sa/AFP)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a convocar seus apoiadores para irem às ruas nesta quarta-feira (7/9). Em entrevista àno Palácio do Alvorada, o Chefe do Executivo Federal afirmou que "o que está em jogo é a nossa liberdade, é o nosso futuro" e disse que a população "sabe que ela [liberdade] é aquela que nos dá o norte para as nossas decisões".