'História pode se repetir': Bolsonaro cita momentos de ruptura democrática

Bolsonaro vê tanque passar em desfile militar em Brasília (foto: EVARISTO SA / AFP)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) falou durante café da manhã no Palácio do Alvorada que a "história pode se repetir", após ter citado diversos momentos de ruptura democrática, como o golpe militar de 1964.

"Estamos aqui porque acreditamos no nosso povo e o nosso povo acredita em Deus. Tenho certeza que com perseverança, fazendo aquilo tudo que pudermos fazer (...) continuaremos nos orgulhando do futuro que deixaremos para essa criançada que está aí", completou.

A fala aconteceu durante café da manhã no Palácio do Alvorada, na qual Bolsonaro recebeu ministros, parlamentares e empresários investigados pelo STF.