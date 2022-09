7 de Setembro: militares avisam sobre riscos de tiros de canhão no Rio

Celebração da Independência do Brasil pode causar danos a moradores próximos ao Forte de Copacabana (foto: Reprodução)

Na véspera das comemorações militares, devido aos 200 anos da Independência do Brasil, nesta quarta-feira (7/9), moradores próximos ao Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, receberam um informe do Comando Militar do Leste, com sugestões "a fim de evitar possíveis danos"."Haverá a realização de salvas de tiros de artilharia no Forte de Copacabana de hora em hora a partir das 8h. Às 16h, a última salva terá 21 tiros", avisa o documento destinado à "prezada vizinhança".Ainda segundo os militares, os moradores devem deixar as janelas abertas para que não ocorram quebra ou fissura nos vidros que estejam voltados para o local dos disparos.Ao todo, deve ocorrer um total de 29 tiros de canhão durante a celebração. O evento no Rio de Janeiro contará com a presença do presidente Jair Bolsonaro (PL).