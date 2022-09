7 de setembro: mineiros organizam caravanas para atos no Rio, SP e Brasília

Grupo de apoiadores de Bolsonaro se reúnem em Brasília às vésperas do 7 de setembro em 2021 (foto: Antonio Molina/Foto Arena/Estadão Conteúdo) A organização das caravanas que saem de Minas para os atos de 7 de setembro no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília está acontecendo de forma descentralizada, de acordo com lideranças bolsonaristas no estado. As três cidades concentram as principais manifestações pró-governo no dia da comemoração dos 200 anos de Independência do Brasil.









O coordenador do movimento Direita Minas de Santa Luzia, Wili dos Santos, reforçou que as viagens estão acontecendo sob organização de grupos regionalizados. “Está sendo uma coisa muito espontânea, são diferentes grupos em cada cidade”. No ano passado, o movimento coordenou excursões que partiram de Belo Horizonte





Do Triângulo Mineiro, são esperados ônibus com, ao menos, 180 pessoas rumo a Brasília . Os organizadores do movimento afirmam que o planejamento para a viagem começou há um mês e contou com uma vaquinha e ajuda de apoiadores. Os manifestantes pagaram R$ 100 pela passagem, preço inferior aos cerca de R$ 300 cobrados por uma viagem ida e volta entre as cidades em ônibus executivos.





O destacamento do Direita Minas em Pouso Alegre confirmou que dois ônibus foram fechados para comparecer aos atos em São Paulo. O coordenador do grupo, Robson Magalhães, disse que o grupo sai às 8h da cidade no Sul do estado e volta ainda na quarta-feira. O preço das passagens de ida e volta é de R$ 80.





Brasília

A chegada de manifestantes à capital federal começou já na noite da segunda-feira (5/9) . Caminhões e ônibus circularam buzinando ao redor da Esplanada dos Ministérios, que foi fechada pela polícia.





À reportagem, a Polícia Militar do Distrito Federal informou que não faz expectativa de público para os atos de amanhã. Ainda assim, a corporação confirmou que, no fim da tarde desta terça-feira (6/9), vários veículos já estão estacionados próximo à Esplanada dos Ministérios e há registro de pessoas chegando de Minas Gerais.