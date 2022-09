Caminhoneiros antecipam chegada, e Esplanada é fechada pela PM

Esplanada foi fechada pela PM nesta segunda-feira (foto: Minervino Junior/CB) Caminhoneiros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) chegaram na noite desta segunda-feira (5/9) para os atos convocados para o 7 de setembro, na próxima quarta (7/9).









Caminhões, ônibus e outros veículos pintados de verde e amarelo e com bandeiras em apoio a Bolsonaro e do Brasil andaram pela região buzinando e declarando apoio ao candidato. Eles começaram a chegar por volta das 19h30.





No ano passado, a chegada das caravanas ocorreu em 6 de setembro, e os caminhoneiros conseguiram entrar na Esplanada. Desta vez, mesmo antecipando a chegada, as caravanas foram barradas. Boa parte do grupo já dispersou ao ser impedido de entrar na Esplanada dos Ministérios, incluindo para os hotéis próximos à região.





O Detran confirmou o fechamento das vias. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Distrito Federal se manifestou por meio de nota.





“O acesso à Esplanada dos Ministérios foi bloqueado preventivamente, no início da noite desta segunda-feira, conforme possibilidade prevista no planejamento inicial. O fechamento antecipado da área tem objetivo de impedir a permanência e fluxo de veículos no local, para montagem das estruturas do desfile cívico e demais ações de segurança previstas. O acesso a pé segue liberado", disse o órgão.





Ainda de acordo com a secretaria, o grupo de caminhoneiros foi orientado e seguiu rumo ao Eixão Sul.





Confira a nota da Secretaria de Segurança Pública na íntegra:





A SSP/DF destaca que assim como em todos os eventos e manifestações na Esplanada, conforme protocolo, por questão de segurança do público, não é permitida a circulação de veículos e pessoas no mesmo local.