Bolsonaro: 'A forma com que me expresso pode não agradar, é meu jeito'

Bolsonaro diz que não trocaria a alma por "aplauso de meia dúzia de vagabundos" (foto: PR/Reprodução) Minutos depois da divulgação da pesquisa do Instituto Ipec (antigo Ibope), na noite desta segunda-feira (5/9), que aponta Lula (PT) na liderança da corrida presidencial, com 44% das intenções de voto, contra 31% de Jair Bolsonaro (PL), o chefe do Executivo se manifestou em suas redes sociais.









"Infelizmente é meu jeito. Nasci e vou morrer assim. Mas a beleza da verdade está em si, e não em sua aparência. Por isso a verdade dura sempre será melhor do que a mentira afável. E, maior que nossas palavras, são nossas ações", escreveu o atual presidente.





Mesmo sem citar nomes ou indicar que estivesse falando da pesquisa , ele disse ainda que “na aparência, o mal pode ser facilmente confundido com o bem” e que “a vantagem acaba sendo de quem finge mais”.





“Eu poderia muito bem me adequar a isso e me tornar a voz do establishment, mas jamais trocaria minha alma e minha consciência pelo aplauso de meia dúzia de vagabundos”, afirmou.





Pesquisa Ipec





Pesquisa do Instituto Ipec (antigo Ibope) para a disputa presidencial aponta que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera com 44% das intenções de voto. Seu principal concorrente, Jair Bolsonaro (PL), está em segundo lugar, com 31%.





No levantamento divulgado nesta segunda-feira (5/9), Ciro Gomes (PDT) aparece em terceiro, com 8%. Na sequência estão Simone Tebet (MDB), com 4%; Soraya Thronicke (União Brasil) e Felipe D'Ávila (Novo), com 1% cada.





Brancos e nulos representam 6%. Eleitores que ainda não definiram seus candidatos correspondem a 5%.





Este é o terceiro estudo realizado pelo Ipec desde a confirmação das candidaturas.