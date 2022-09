TSE: Eduardo tem que apagar posts que ligam Lula a invasão de igrejas

19 de agosto, Eduardo publicou no Twitter, Facebook e Instagram uma montagem afirmando que 'Lula e PT apoiam invasões de igrejas' (foto: Câmara dos Deputados/divulgação)











Cármen atendeu a pedido da coligação de Lula. Em 19 de agosto, Eduardo publicou no Twitter, Facebook e Instagram uma montagem afirmando que "Lula e PT apoiam invasões de igrejas e perseguição de cristãos".

Na mesma imagem, há recortes de notícias sobre a perseguição de religiosos na Nicarágua e de declarações do PT e de Lula sobre o presidente Daniel Ortega.





A campanha de Lula argumentou ao TSE que as notícias foram retiradas de contexto.





A publicação "deturpou e descontextualizou quatro notícias a fim de gerar a falsa conclusão, no eleitor, de que o ex-presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores apoiam invasão de igrejas e a perseguição de cristãos", afirmou a ação.





Cármen considerou que as publicações de Eduardo não são "críticas políticas ou legítima manifestação do pensamento". "O que se tem é mensagem ofensiva à honra e imagem de pré-candidato à presidência da República, com divulgação de informação sabidamente inverídica", afirmou a ministra.





Ela determinou que as redes sociais apaguem as publicações em 24 horas.





Pesquisa Datafolha divulgada na semana passada mostrou que religião e política têm de estar de mãos dadas em prol do país para 56% dos eleitores. Outros 60% consideram que é mais importante um candidato defender valores familiares do que ter boas propostas para a economia.

O discurso da defesa da família é central para Jair Bolsonaro (PL), que está atrás de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa do primeiro turno: ele tem 32%, ante 45% do antecessor.





Em outro processo, a ministra Maria Claudia Bucchianeri determinou a exclusão de fake news das redes sociais sobre encontro de Lula com Suzane Von Richthofen, condenada pelo assassinato dos pais.

A magistrada determinou, nesta segunda-feira (5), que sejam fornecidos dados para identificação dos responsáveis por uma série de páginas no Twitter que divulgaram montagem sobre o falso encontro.





Bucchianeri também negou, em outro caso, pedido da coligação de Lula para excluir publicações de Eduardo Bolsonaro, da ex-ministra Damares Alves, do empresário Salim Mattar com críticas à fala em que o petista se refere a parte do agronegócio como "fascista".