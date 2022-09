Ensaios do 7 de setembro: paraquedistas caem e ficam feridos, no Rio

Momento em que um dos paraquedistas é socorrido pelos bombeiros (foto: Redes Sociais/Reprodução)



Paraquedistas que faziam um treinamento para o desfile que vai acontecer nesta quarta-feira (7/9), Dia da Independência, em Copacabana, no Rio de Janeiro, se acidentaram ao perder o controle do equipamento. Um homem caiu em uma árvore em Copacabana e outro em Ipanema.

Bombeiros foram acionados para o resgate.



Policiais militares do 19° BPM foram chamados para checar a informação de que um paraquedista teria saído da rota do seu voo e caído em uma árvore, na Rua Raul Pompéia, em Copacabana. O outro caiu em um prédio na Rua Antônio Parreiras, em Ipanema.

As primeiras informações são de que os dois homens ficaram feridos. Equipes do Exército seguem para os locais das quedas.



Os militares estão programados para chegar à praia amanhã ao mesmo tempo que o presidente Jair Bolsonaro (PL), que foi paraquedista do Exército e discursa no Forte de Copacabana.

