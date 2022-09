Organizadores de carta pela democracia reforçam mensagem para 7 de Setembro

Leitura da carta pela democracia no pátio da Faculdade de Direito da USP, em 11 de agosto (foto: Miguel Schincariol/AFP) O movimento Estado de Direito Sempre, responsável pela carta em defesa da democracia que reuniu mais de 1 milhão de assinaturas em agosto, emitiu um novo manifesto nesta terça-feira (6/9), às vésperas do aniversário de 200 anos da Independência do Brasil. O texto foi publicado no site do movimento e é intitulado “Independência e Democracia”.









O texto prossegue tratando sobre o Sete de Setembro e pede respeito às instituições democráticas e ao sistema eleitoral brasileiro. A data da Independência deve ser marcada por vários movimentos favoráveis a Jair Bolsonaro (PL) ao redor do país. Ao longo do atual mandato, o feriado foi marcado por uma escalada na tensão na relação do presidente e seus apoiadores com autoridades eleitorais e da Justiça no país





“Agora comemoraremos o bicentenário da Independência do Brasil. Homenagear o 7 de setembro é também reafirmar o compromisso com a democracia e com a Constituição de 1988. Uma nação independente pressupõe o respeito às instituições e à vontade livre das cidadãs e cidadãos, sendo o acatamento do resultado da eleição um valor inquestionável. O orgulho de ser brasileiro deve ser festejado! Nossa sociedade é capaz de decidir seus próprios rumos. Vamos continuar escrevendo a nossa história”, finaliza a nota.





11 de agosto

A “Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito” foi lida na Faculdade de Direito da USP no dia 11 de agosto. O evento contou com a participação de juristas, movimentos sociais, políticos, empresários e lideranças sindicais na capital paulista para a leitura do documento que reuniu mais de 1,1 milhão de assinaturas









Além da leitura da carta em São Paulo-SP, 11 de agosto foi marcado por manifestações de mesmo teor pelo país. Em Belo Horizonte, o ato partiu da Praça Afonso Arinos, em frente à Faculdade de Direito da UFMG