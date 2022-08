Ex-ministro da Justiça pede que 7 de Setembro seja sobre democracia

'A estabilidade democrática, o respeito ao Estado de Direito e o desenvolvimento são condições indispensáveis para o Brasil superar os seus principais desafios', disse José Carlos Dias, que leu manifesto da Fiesp em defesa da democracia brasileira (foto: Reprodução/USP) “Hoje é um momento inédito, em que capital e trabalho se juntam pela democracia brasileira.” Foi assim que o ex-ministro da Justiça e advogado José Carlos Dias iniciou sua fala no evento que marca a leitura da Carta em Defesa da Democracia na Faculdade de Direito da USP, em São Paulo.





Na ocasião, o jurista, que leu o manifesto organizado pela Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp) em prol da democracia, ressaltou que o 7 de Setembro, neste ano em que o país completa 200 anos de Independência, tem o objetivo de consolidar a estabilidade da democracia brasileira.

“Hoje, mais uma vez, somos instigados a identificar caminhos que consolidam nossa jornada em direção à vontade de nossa gente, que é a independência suprema que uma nação pode alcançar. A estabilidade democrática, o respeito ao Estado de Direito e o desenvolvimento são condições indispensáveis para o Brasil superar os seus principais desafios. Esse é o sentido maior do 7 de Setembro neste ano”, afirmou Dias na leitura da carta.

O ex-ministro afirmou também que essa não é a primeira crise que a democracia brasileira enfrenta nessas quatro décadas pós Ditadura Militar, mas que as instituições foram fortes o bastante para garantir o Estado Democrático de Direito no Brasil, sendo possível a “execução de governos de diferentes espectros políticos”, completou.





José Carlos Dias fechou sua participação criticando a polarização política e afirmando que o Brasil não se resume às ameaças à democracia e ao desenvolvimento do país.





“Queremos um país próspero, justo e solidário, guiado pelos princípios republicanos expressos na Constituição, à qual todos nos curvamos, confiantes na vontade superior da democracia. Ela se fortalece com união, reformando o que exige reparos, não destruindo; somando as esperanças por um Brasil altivo e pacífico, não subtraindo-as com slogans e divisionismos que ameaçam a paz e o desenvolvimento almejados”, disse.

Reitor da USP também pede por democracia no 7 de Setembro

Carlos Gilberto Carlotti Junior, Reitor da USP, também participou do evento e pediu por democracia no feriado de 7 de Setembro. Em seu pronunciamento, ele ressaltou a importância da leitura da carta e afirmou que o evento inibe qualquer tentativa de fissurar a democracia brasileira.





“Eu acho que essa demonstração certamente inibe qualquer pensamento, qualquer tentativa de tirar do rumo o nosso país, a nossa democracia e o processo eleitoral. Espero que o próximo 7 de Setembro seja representado pela inauguração do nosso Museu Paulista, símbolo da Universidade de São Paulo, e que nós possamos nesse dia repensar o Brasil. Pensar nos 200 anos e pensar daqui pra frente o que nós precisamos melhorar”, ressaltou.