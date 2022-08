Haddad: 'é por causa dele (Bolsonaro) que estamos aqui'

Fernando Haddad (PT) está na Faculdade de Direito da USP para participar da leitura da Carta em Defesa da Democracia (foto: Reprodução/Redes Sociais) Fernando Haddad (PT), que disputa o governo de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores, já está presente na Faculdade de Direito da Universidade de São Paula (USP) para a leitura da Carta em Defesa da Democracia.





Ao chegar ao Salão Nobre da Faculdade, Haddad comentou em conversa com a imprensa, as razões de participar do evento.





“Independentemente de citar ou não o nome dele, é por causa dele que nós estamos aqui”, afirmou o petista, fazendo menção ao presidente Jair Bolsonaro (PL), já que um dos motes do evento é pedir respeito ao sistema eleitoral brasileiro e ao resultado das urnas eletrônicas no pleito deste ano.

Carta em Defesa da Democracia

Nesta quinta-feira (11/08), será divulgada a Carta aos Brasileiros em Defesa da Democracia, que vai ser lida de forma simultânea em vários estados do Brasil. O manifesto tem recebido forte adesão e muitas pessoas, inclusive políticos e artistas, já assinaram o documento e estarão presentes nos atos espalhados pelo país, que têm o objetivo de passar uma mensagem de respeito às decisões das urnas nas eleições deste ano.





Oficialmente, a Carta aos Brasileiros em Defesa da Dem

ocracia será lida em São Paulo, no Largo de São Francisco, a partir das 11h30. Os outros estados irão acompanhar a leitura concomitantemente.





Em Minas Gerais, a leitura da carta será feita na Faculdade de Direito da UFMG e na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Manifestações estão previstas para acontecerem durante toda a tarde em Belo Horizonte, após a leitura da carta.