Universidades e movimentos se unem para ler Carta em Defesa da Democracia

Em Minas Gerais, leitura será feira na Faculdade de Direito da UFMG (foto: JUAREZ RODRIGUES/EM/D.A PRESS) Nesta quinta-feira (11/08), será divulgada a Carta aos Brasileiros em Defesa da Democracia, que vai ser lida de forma simultânea em vários estados do Brasil. O manifesto tem recebido forte adesão e muitas pessoas, inclusive políticos e artistas, já assinaram o documento e estarão presentes nos atos espalhados pelo país, que têm o objetivo de passar uma mensagem de respeito às decisões das urnas nas eleições deste ano.





Oficialmente, a Carta aos Brasileiros em Defesa da Democracia será lida em São Paulo, no Largo de São Francisco, a partir das 11h30. Os outros estados irão acompanhar a leitura concomitantemente.

“Nossa democracia cresceu e amadureceu, mas muito ainda há de ser feito. Vivemos em um país de profundas desigualdades sociais, com carências em serviços públicos essenciais, como saúde, educação, habitação e segurança pública. Temos muito a caminhar no desenvolvimento das nossas potencialidades econômicas de forma sustentável. O Estado apresenta-se ineficiente diante dos seus inúmeros desafios. Pleitos por maior respeito e igualdade de condições em matéria de raça, gênero e orientação sexual ainda estão longe de ser atendidos com a devida plenitude”, trecho do site da Faculdade de Direito da USP relatou a importância, para a universidade, de participar ativamente deste momento.





Além da leitura da carta pró-democracia, que já contém mais de 800 mil assinaturas, estão previstos protestos, manifestações políticas e artísticas, e debates em defesa do Estado democrático de Direito.





Artistas gravaram vídeo fazendo a leitura da carta. Entre eles, Fernanda Montenegro, Marisa Monte, Caetano Veloso, Anitta, Juliette, Antônio Pitanga, Linn da Quebrada e Milton Nascimento.



Carta aos Brasileiros em Defesa da Democracia

São Paulo

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), no Largo de São Francisco.

Rio de Janeiro

Faculdades de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ).





Depois da leitura, deve ocorrer um debate sobre lawfare (uso da lei para perseguição política) na UERJ e algumas centrais sindicais irão promover uma marcha na região central do Rio.

Minas Gerais

Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).





Também está prevista uma passeata durante a tarde, nas praças Afonso Arinos e Sete, no Centro de BH.



O Movimento Mulheres pela Democracia se concentra às 10h na Casa dos Jornalistas, na Avenida Álvares Cabral, 400, em BH. Às 11h30 será feita a leitura da carta. À noite, serão feitas leituras de poesias sobre democracia, também na Casa do Jornalista.



A Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) aderiu ao manifesto de leitura simultânea.

Fortaleza

Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará.

Recife

A carta deverá ser lida nas escadarias da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Porto Alegre

Os organizadores dos atos farão uma manifestação em vídeo do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e da Defesa Nelson Jobim, que já assinou a carta aos brasileiros.

Brasília

Na Universidade de Brasília (UnB), os atos terão início às 10 horas.