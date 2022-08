Manifestação em defesa de eleições livres acontece nesta quinta (11) em BH

Manifestação começa às 17h na Praça Afonso Arinos (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press) Uma manifestação estudantil está marcada para a tarde desta quinta-feira (11/8) em Belo Horizonte. Com início às 17h, na Praça Afonso Arinos, próximo à Faculdade de Direito da UFMG, estudantes vão reivindicar eleições livres, democracia e o ''Fora Bolsonaro''.









O DCE da UFMG citou, em nota nas redes sociais, os recentes ataques do presidente Jair Bolsonaro (PL) às urnas eletrônicas, a "violência política e a polarização do país". O texto cita a morte do petista Marcelo Arruda, assassinado por um bolsonarista no Paraná em julho deste ano, e o "genocídio da população negra", relembrando o assassinato de Marcos Vinícius pela PM em Contagem, região metropolitana de BH, também em julho.

A manifestação sairá da Praça Afonso Arinos passará pela Avenida Afonso Pena e terminará na Praça Sete. O trânsito pode ficar impedido em alguns pontos a depender da quantidade de manifestantes, de acordo com a BHTrans.

Veja a lista de cidades com manifestações em Minas

Contagem - 11h, na Escola Estadual Helena Guerra

Diamantina - 17h, na Praça do Bom Jesus

Juiz de Fora - 17h, na Praça da Estação

Lavras - 11h30, no Centro de Convivência da UFLA

Montes Claros - 16h, Praça Dr. Carlos Versiani

Teófilo Otoni - 18h, na Praça Tiradentes

Viçosa - 18h, em frente à Câmara Municipal

Uberlândia - 17h, na Praça Ismene Mendes

Movimento no país

Os protestos estão convocados para quase todas as capitais brasileiras, segundo a União Nacional dos Estudantes, exceto no Amazonas e em Rondônia. As manifestações são realizadas no mesmo dia da leitura da "Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado democrático de Direito", no Largo São Francisco, em frente à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP).

A carta demonstra a preocupação com o momento de disputa eleitoral no país, que seria de "imenso perigo para a normalidade democrática, risco às instituições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições".