Vice na chapa de Bolsonaro, Braga Netto recebeu R$ 926 mil em 2 meses

Braga recebeu R$ 120 mil em um único mês (foto: Isac Nóbrega/PR) Estado de S. Paulo. O general Walter Braga Netto (PL), candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro (PL), recebeu R$ 926 mil em dois meses de 2020. O general tem um salário bruto mensal de R$ 31 mil, com a reserva do Exército, mas entre março e junho de 2020, acumulou um montante de R$ 926 mil. A informação foi dada pelo jornal









Atualmente, o teto do funcionalismo público de um servidor é o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), equivalente a R$ 39.293,32. De acordo com o Estado de S. Paulo, apenas de férias, Braga recebeu R$ 120 mil em um único mês.





Dados informados pelo Portal da Transparência apontam que os benefícios pagos pelo governo levaram oficiais e pensionistas a ganhar até R$ 1 milhão em um único mês. O deputado federal Elias Vaz (PSB-GO), autor do levantamento, afirmou que irá cobrar explicações do Ministério da Defesa sobre a quantia paga aos militares.





Braga Netto e Bento Albuquerque não se posicionaram diante das informações. Já Ramos disse que os valores têm caráter indenizatório ou de ressarcimento relativos à sua ida para a reserva. O Exército afirmou que os pagamentos aos generais são legais. A Marinha também não respondeu.

Bento Albuquerque, almirante de esquadra brasileiro, teve R$ 1 milhão em ganhos brutos nos meses de maio e junho. O salário do ex-ministro é de R$ 35 mil por mês como militar.

Já Luiz Eduardo Ramos, recebeu um montante de R$ 731,9 mil em julho, agosto e setembro de 2020, também somados. Ramos também ganha um salário de R$ 35 mil por mês como general.





O tenente-brigadeiro da reserva Juniti Saito, ex-comandante da Aeronáutica, recebeu um montante bruto de R$ 1,4 milhão, em abril de 2020, também com o salário é de R$ 35 mil. A Marinha contesta o valor divulgado pelo próprio governo e diz que o valor correto é R$ 717 mil.