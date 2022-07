Braga Netto deixa o governo para ser vice de Bolsonaro

O general do Exército Walter Souza Braga Netto deixou o governo federal nesta sexta-feira (1/7). Ele será vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição em 2022.Braga Netto, de 65 anos, já foi ministro da Defesa e ministro-chefe da Casa Civil. Atualmente, ele ocupava o cargo de Assessor Especial do Gabinete Pessoal de Bolsonaro.

Mourão sobre Braga Netto para vice: 'O presidente gosta do trabalho dele'

No domingo (26/6), o chefe do Executivo federal confirmou o militar como seu vice-presidente "É uma pessoa que eu admiro muito. É uma pessoa que, caso eu seja reeleito, vai me ajudar nos próximos anos. Agradeço a ele por ter aceitado essa missão", afirmou.