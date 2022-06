Ele deverá se candidatar ao Senado pelo Rio Grande do Sul. (foto: Bruno Batista/VPR)

Voto dos militares

O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) comentou, nesta segunda-feira (27/6), sobre a escolha do presidente Jair Bolsonaro (PL) para o novo vice de sua chapa na corrida à reeleição. Ontem, o chefe do Executivo confirmou o nome do general Walter Braga Netto , ex-ministro da Defesa e da Casa Civil ao posto. Mourão afirmou não ter ficado chateado por não ter sido novamente escolhido. Ele deverá se candidatar ao Senado pelo Rio Grande do Sul."Não me sinto chateado. O presidente tem o livre arbítrio de escolher quem ele acha mais apropriado para o projeto de reeleição. E o Braga Netto vai agregar aí aquilo que ele acha que necessita", apontou a jornalistas na chegada ao Palácio do Planalto.

Mourão defendeu ainda que a escolha não tem a ver com uma tentativa de conseguir o voto dos militares, pois, segundo ele, o presidente já teria uma base consolidada nesse setor. A decisão pelo novo vice, continuou, foi tomada porque Bolsonaro "gosta do trabalho" de Braga Netto.



"Dentro do grupo militar, o presidente já tem a base dele bem estabelecida. Mas o Braga Netto é, vamos dizer assim, uma questão que o presidente gosta do trabalho dele", acrescentou.



Por fim, o general não quis comentar se a decisão do presidente significa uma derrota do Centrão, que tentava emplacar o nome da ex-ministra Tereza Cristina. "Não sei, não sei qual era, se havia essa pressão realmente para que fosse outra pessoa candidata a vice. Não sei, não posso dizer isso", concluiu.