Braga Netto, vice de Bolsonaro, tem 'almoço conservador' na chegada a BH

Candidato a vice-presidente da República, o general participou de almoço organizado pela Confraria Olavo de Carvalho, no Restaurante Boi Lourdes (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O candidato a vice-presidente na chapa do presidente Jair Bolsonaro (PL), general Walter Braga Netto (PL), iniciou a visita a Belo Horizonte nesta segunda-feira (12/09) com um almoço no início da tarde com pessoas mais próximas, como amigos de infância. Braga Netto é mineiro de BH e se reuniu em um restaurante no Bairro Lourdes, na Região Centro-Sul da capital, e também se encontrou com companheiros da "Confraria Olavo de Carvalho".





A visita de Braga Netto a BH , segundo apoiadores, é para reaproximar o candidato a vice a terras mineiras. General do Exército Brasileiro, ele fez longa carreira no Rio de Janeiro.





Alguns políticos também compareceram, todos empolgados com a disputa. Um deles é o senador Carlos Viana (PL-MG), candidato ao governo de Minas, apontado como "terceira força" na disputa - atrás do governador Romeu Zema (Novo) e de Alexandre Kalil (PSD).





"Tenho viajado o estado, os votos não estão definidos. As pesquisas estão apenas indicando um direcionamento. Em todas as regiões, é a partir das duas semanas finais que a gente vai prestar atenção", afirmou Viana.





"Daí nosso empenho em ter o presidente aqui mais vezes para a gente garantir a vitória em Minas e eu rodar e levar o meu nome, que naturalmente chegou em fase posterior, mas que começa a ficar conhecido em todos os lugares", completou.





Na disputa presidencial, Bolsonaro é apontado como uma das pontas da polarização. A outra tem Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto a briga pela "terceira via" se mostra mais aberta.





Braga Netto em BH





O candidato a vice chegou a BH no início da tarde desta segunda. Após indicações até esse domingo (11), ficou definido que Braga Netto visitará o Mercado Central ainda esta tarde e depois irá ao Centro da capital mineira, no Café Nice.





Braga Netto fica em BH até esta terça-feira (13). Durante a manhã, ele participa de um evento no Automóvel Clube, também na Região Central da capital.





Viana, por outro lado, continua agenda distinta nesta segunda, sem Braga Netto, na Região Metropolitana. Ele participa de uma caminhada em Betim e, de noite, reúne-se com lideranças evangélicas em Ibirité.





Eleições 2022





Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Felipe d'Ávila (Novo), Soraya Thronicke (União), Vera Lúcia (PSTU), Sofia Manzano (PCB), Léo Péricles (UP) e José Maria Eymael (DC) também se colocam como candidatos à Presidência da República.





Para o governo mineiro, Marcus Pestana (PSDB), Lorene Figueiredo (Psol), Renata Regina (PCB), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP), Lourdes Francisco (PCO) e Cabo Tristão (PMB) também estão na disputa.





O primeiro turno das eleições será em 2 de outubro. Em caso de segundo turno, ele acontecerá no dia 30 do mesmo mês.