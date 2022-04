Bolsonaro sobre Braga Netto: 'Meu eterno amigo'

Braga Netto é o mais cotado para ser vice na chapa do chefe do Executivo nas eleições deste ano (foto: Jorge William/Agência Brasil) O presidente Jair Bolsonaro (PL) chamou o ex-ministro da Defesa, general Braga Netto, de "meu eterno amigo". O militar, que também já chefiou a Casa Civil na atual gestão, é o mais cotado para ser vice na chapa do chefe do Executivo nas eleições deste ano.





Bolsonaro fez o aceno durante a solenidade do Dia do Exército, nesta terça-feira (19/4). "A todos vocês, as minhas continências. O orgulho de já ter integrado esta força nativa, orgulho também pela missão de estar à frente da nação e poder, juntamente com meus 23 ministros, com meus comandantes de força, bem como do meu eterno amigo general Braga Netto colaborar nas políticas para bem servir o nosso Brasil”, disse.





O chefe do Executivo já fez diversos acenos sobre a chapa com Braga Netto. Na semana passada, Bolsonaro afirmou que "há 90% de chance" de o militar estar ao lado dele na campanha para reeleição ao Planalto. Nesse meio tempo, Bolsonaro também chegou a dizer que o general poderá disputar qualquer cargo nas eleições, incluindo a vice-presidência.





Braga Netto foi exonerado do comando do Ministério da Defesa no dia 31 de março e agora exerce o cargo de assessor especial do gabinete pessoal do presidente da República. Pela lei eleitoral, os servidores públicos que desejam se candidatar a cargos eletivos devem deixar a função até três meses antes do pleito.