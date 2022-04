Vereador que pediu licença para ir ao Beto Carrero pode ser cassado

O vereador Varciel Cabeleireiro durante sessão de ontem (18/4), na Câmara Municipal de Uberaba (foto: Câmara Municipal de Uberaba/Divulgação) O vereador de Uberaba, no Triângulo Mineiro, Varciel Borges Rodrigues, conhecido como Varciel Cabeleireiro (PP), não apresentou uma explicação sobre denúncia de sua suposta viagem irregular para o Beto Carrero, durante a Semana Santa, após apresentar atestado de afastamento, assinado por um dentista. O parlamentar falaria durante a sessão da noite dessa segunda-feira (18/4), na Câmara Municipal.

O presidente da Comissão de Ética da Casa, vereador Wander Araújo (PSC), informou que já começou a analisar a denúncia de irregularidade. “Documentos protocolados na CMU foram avaliados ontem com o procurador da Casa, Diógenes Sene. Desta forma, já abrimos um procedimento de investigação e estamos recolhendo as provas. Se for comprovada a falha dele, sem dúvida ele poderá ser cassado”, ressaltou Araújo.

Algumas horas antes da sessão de ontem, Varciel Cabeleireiro, por meio de sua assessoria de imprensa, havia dito que iria se pronunciar em plenário, “uma vez que não há nada de errado com seu atestado médico”. Mas a afirmação não se concretizou.



“Ele se mostrou bastante tranquilo diante da notícia e apenas confirmou que viajou sim (para o Beto Carrero)”, comentou o presidente da Comissão de Ética.

Nota à imprensa

Na manhã desta terça-feira (19/4), Varciel Cabeleireiro emitiu nota sobre a denúncia de irregularidade contra ele. Confira a nota na íntegra:



“Em relação à abertura de procedimento pela Comissão de Ética da Câmara por suposta irregularidade em minha conduta, informo que somente irei me pronunciar no momento oportuno. Ou seja, quando for requisitado esclarecimento por parte dessa mesma Comissão.”

O atestado

O documento do atestado médico apresentado pelo vereador para justificar sua falta à sessão da CMU do dia 12/4 informa CID 10 K7.6, referente a transtornos da articulação temporomandibular, que são problemas crônicos como Disfunção da Articulação Temporomandibular (DTM), também chamada de dor orofacial. Os sintomas são: mandíbula estalando, dores de cabeça frequentes e até dificuldades para abrir e fechar a boca.