Bolsonaro vai exibir coração de Dom Pedro I como trunfo no 7 de Setembro

O coração de D. Pedro I foi emprestado por 20 dias ao Brasil para a comemoração dos 200 anos de Independência do país (foto: Reprodução vídeo/Irmandade da Lapa)

Correspondente em Lisboa — Em meio ao receio do governo português sobre os rumos que podem ser tomados pelas comemorações dos 200 anos da independência do Brasil — o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, confirmou presença em evento do Sete de Setembro em Brasília —, há toda uma preocupação com uma relíquia: o coração de Dom Pedro I, que será exposto no país pela primeira vez. O órgão totalmente preservado do então príncipe que declarou a libertação do país de Portugal ficará exatos 20 dias em terras brasileiras.





O pedido de empréstimo do coração de Pedro I pelo Brasil, dentro das comemorações do bicentenário da independência, foi negociado durante meses. De início, houve muita resistência em tirá-lo do Porto, cidade escolhida em testamento pelo primeiro imperador brasileiro para ficar com a relíquia. Foi preciso um amplo processo de convencimento para que a Irmandade de Nossa Senhora da Lapa, guardiã do órgão, e, depois, a Assembleia Municipal do Porto aprovassem o deslocamento do coração real, que será transportado para Brasília por um avião da Força Aérea Brasileira (FAB).