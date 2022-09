Bolsonaro aciona TSE para barrar vídeo de Lula sobre compra de imóveis

Os três filhos mais velhos, a mãe, cinco irmãos, duas ex-mulheres - além do próprio Bolsonaro - adquiriram 51 imóveis comprados em dinheiro vivo (foto: ALAN SANTOS/PR)





Bolsonaro para Amanda Klein: 'Você é casada com uma pessoa que vota em mim'

De acordo com reportagem do UOL, os três filhos mais velhos, a mãe, cinco irmãos, duas ex-mulheres — além do próprio Bolsonaro — adquiriram um total de 51 imóveis comprados em dinheiro vivo desde a década de 1990.





Lula também já falou sobre o assunto. Ontem, ex-presidente Lula (PT) subiu o tom das críticas contra o presidente e questionou a compra das dezenas de imóveis.



“O que eu sei é que tem algo podre no ar. E é importante que essas coisas sejam investigadas. Porque quem não deve, não teme (…) Não é algo que se compra com salário de deputado. E essa gente, ao invés de ficar dizendo que é honesto, tem que se explicar para a sociedade brasileira”, disse Lula durante encontro com assistentes sociais, em São Paulo.

A defesa do presidente afirma que o vídeo do PT promove "discurso de ódio" ao imputar crimes a Bolsonaro, numa narrativa "leviana e vil", e pediu ao TSE sua imediata retirada do ar, além da proibição de retransmiti-lo "por quaisquer meios de propaganda eleitoral".

Os advogados da campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, entraram com ação, nesta terça-feira (6/9), no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para barrar um vídeo da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).Nas imagens, Lula fala sobre a compra de uma série de imóveis, em dinheiro vivo, pela família do presidente.