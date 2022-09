Lula: 'Falta apenas um tiquinho para ganhar em primeiro turno'

Lula aparece com 13 pontos percentuais à frente do presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato ao Planalto, brincou com a coordenação de sua campanha, nesta terça-feira (6/9), que “falta um tiquinho” para ganhar as eleições, já em primeiro turno.





“Faltam 20 e poucos dias. Todas as eleições de que participei nunca tivemos a chance de resolver no primeiro turno como temos nestas eleições. E não temos que ter vergonha de dizer isso”, afirmou o petista. “Se o cara que tem 1% quer ir para o segundo turno, por que que nós não podemos querer ganhar no primeiro turno se falta apenas um tiquinho? Um tiquinho. Veja quanto falta para a gente ganhar. Tem hora que é 5%, hora que é 4%, 3%”, seguiu Lula.



O ex-presidente se reuniu com integrantes da coordenação de sua campanha, representantes de partidos da coligação e de movimentos sociais em São Paulo.