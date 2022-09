Tebet critica orçamento secreto e quer abertura de contas públicas

A senadora Simone Tebet (MDB) falou sobre medidas que pretende adotar caso seja eleita (foto: Débora Oliveira/CB/D.A.Press)

A senadora Simone Tebet (MDB) afirmou que o primeiro ato se seu governo, se for eleita, será "exigir que todos os ministros de Estado abram as contas públicas", criticando o chamado "orçamento secreto", que em 2021 custou R$ 16,5 bilhões aos cofres públicos.





"O portal da transparência vai estar lá: quem destinou recurso para onde. E nós vamos ver que nós temos meia dúzia de privilegiados no Congresso Nacional levando grande parte desse orçamento secreto para os seus currais eleitorais", afirmou. A candidata à Presidência é a entrevistada desta terça-feira (6/9) do CB.Poder - parceria do Correio com a TV Brasília, com transmissão pela Super Rádio Tupi, do Rio de Janeiro.





A senadora também disse no programa que as emendas de relator do Congresso Nacional podem configurar o maior esquema de corrupção da história do Brasil, na sua avaliação, e criticou a situação da fome no país, ao mesmo tempo em que acusou o presidente Jair Bolsonaro (PL) de ser responsável pelo cenário.





"Nós temos que enfrentar o problema com muita coragem. O ano que vem é um ano excepcional. Nós vamos ter que criar um teto paralelo para cobrir essa conta, porque o que não pode é ter uma família passando fome no Brasil", destacou.





