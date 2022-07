Texto-base da LDO é aprovado sem a impositividade do orçamento secreto

Após polêmicas, a discussão foi retomada pelo presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (foto: Geraldo Magela/Agência Senado)





A discussão foi retomada pelo presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), após conseguir um consenso entre os líderes. Em reunião de líderes, realizada antes da sessão do dia, Pacheco conseguiu a concordância na retirada da impositividade das emendas de relator na LDO. Para Pacheco, esse mecanismo não era oportuno.









A Comissão Mista de Orçamento (CMO), operou as mudanças das regras para a liberação das emendas em junho, em razão da disparada do ex-presidente Lula nas pesquisas eleitorais.





Até este ano, o governo não tinha a obrigação de definir uma previsão para a distribuição das RP9. A manutenção do dispositivo no texto era uma pressão, principalmente, de partidos do Centrão.

A votação do texto base para Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2023 foi aprovada tanto na Câmara dos Deputados, quanto no Senado Federal, nesta terça-feira (12/7), sem a impositividade das emendas de relator – RP9. No entanto, o governo ainda terá que reservar um montante para a realização deste pagamento. Agora, os parlamentares avaliam os destaques.