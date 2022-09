Tebet defende a Serra do Curral e prega "mineração com responsabilidade"

Em campanha por BH, Tebet visitou o Café Nice, ponto tradicional no Centro da cidade (foto: Alexandre Guzanshe/ EM/D.A. Press) Candidata do MDB à presidência da República, a senadora Simone Tebet viajou a Belo Horizonte, nesta segunda-feira (5/9), para participar de um ato em defesa da Serra do Curral, na Praça do Papa, na Região Centro-Sul da capital. Antes, porém, ela passou pela Praça Sete, no Centro, e fez um discurso em prol da mineração responsável









Na data que marca o Dia da Amazônia, Tebet pediu união nacional em torno da causa ambiental. A reboque, a emedebista destacou a importância da Serra do Curral, em evidência desde o fim de abril, quando o Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) concedeu uma licença para mineração em parte do monumento.





"A Serra é um cartão postal de Minas, é um patrimônio histórico e merece ser preservada. Sem meio ambiente não existe vida. Portanto, defendo a preservação da Serra do Curral, sem deixar de lado a fonte de desenvolvimento de Minas”, pontuou.





O aval do Copam foi dado à Taquaril Mineração S.A (Tâmisa). De lá para cá, a Prefeitura de BH atuou, também, para impedir a atuação da Gute Sicht, outra companhia do ramo. O tombamento estadual da Serra do Curral tem sido discutido por meio de audiências de conciliação mediadas pelo Poder Judiciário.





Tebet defende agronegócio

Na Praça Sete, Tebet parou no tradicional Café Nice, onde bebeu o cafezinho e conversou com apoiadores. A emedebista defendeu conexão entre a produção rural e a pauta ambiental.





“O que gera emprego e renda para Minas é o desenvolvimento através do solo, leite e pecuária. Vamos parar com essa história que o agronegócio não é sustentável", pediu, para logo depois emendar: "Vamos mostrar que com responsabilidade é possível minerar, plantar e ter agropecuária".





Tebet falou, ainda, sobre zerar o desmatamento ilegal. Segundo ela, manter as árvores de pé é fundamental para ajudar os moradores da Floresta Amazônica.





"Ali, você tem o que planta cacau e açaí, a pesca e a pecuária. Precisamos dar instrumentos para que os moradores produzam com responsabilidade", assinalou.





Tebet esteve ao lado de lideranças do MDB de Minas, como o deputado federal Newton Cardoso Júnior, presidente do partido no estado. Políticos do Cidadania, que apoia a candidatura presidencial dela, também marcaram presença – entre eles, o deputado estadual João Vítor Xavier, presidente do diretório mineiro.