Eduardo sobre Tebet pedir retirada de Michelle da TV: 'Defende mulheres?'

Eduardo Bolsonaro questionou Tebet sobre apoio feminino (foto: Câmara dos Deputados; Waldemir Barreto/Agência Senado) Depois que a candidata ao Planalto pelo MDB, Simone Tebet, pediu a retirada da imagem da primeira-dama Michelle Bolsonaro do horário eleitoral, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho 03 do presidente Jair Bolsonaro, criticou a ação da senadora.





A ministra Maria Claudia Bucchianeri, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), acatou o pedido da senadora e ordenou a suspensão da propaganda eleitoral com Michelle.





Na peça, a primeira-dama fala diretamente com as mulheres nordestinas para a campanha do marido.





No pedido, Tebet diz que Michelle excedeu o tempo que poderia aparecer na publicidade como "apoiadora". Caso a propaganda não pare de ser transmitida, será aplicada multa de R$ 10 mil.